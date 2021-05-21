Полиция в Казани установила местонахождение драгоценностей, похищенных во время ЧМ-2018

Преступник зарыл "клад" в лесополосе.

Полиция в Казани установила местонахождение драгоценностей, похищенных во время Чемпионата мира в 2018. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила журналистам о том, что ювелирные изделия на сумму более 160 млн рублей украл гражданин Колумбии с территории ярмарки в Татарстане. Преступление злоумышленник совершил во время погрузки партии товара. Он украл чемодан с сертифицированными бриллиантами и украшениями. Об исчезновении драгоценностей владелец узнал только в аэропорту. По факту произошедшего оперативники возбудили уголовное дело.

В сентябре 2019 года обвиняемый был задержан на территории Аргентины, в марте 2021 года его экстрадировали в Россию, а в апреле доставили из Москвы в Татарстан. Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

В полиции подчеркнули, что в рамках оперативных мероприятий были изучены данные с камер видеонаблюдения, а также изъяты биологические следы с места преступления. Подозреваемым оказался Валеро Валеро Эдгар Алехандро, участвовавший в упаковке ценного груза. Фигурант расследования был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали. После поимки колумбиец сознался во всем. Он указал, что закопал украшения в лесополосе около Казани. Мужчина не стал указывать на точное место тайника. Оперативники изучили большой участок местности, после чего им удалось изъять четыре мешка с драгоценностями.

Бывший чиновник в Красноярском крае незаконно вырубил лес на 110 млн рублей.

Фото и видео: МВД России