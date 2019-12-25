В Невском районе ищут педофила, растлившего 14-летнюю школьницу

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В среду, 5 февраля, стало известно о том, что полицейские Петербурга ищут педофила, растлившего 14-летнюю школьницу. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

В полицию обратилась мать пострадавшей. Женщина рассказала, что некий 26-летний "Максим" распивал с девочкой алкоголь в одной из квартир дома 84 по улице Седова. После он совершил над ней действия сексуального характера.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что план эвакуации в Петербурге рассорил родителей и школы.

Фото:pixabay