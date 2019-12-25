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В Невском районе ищут педофила, растлившего 14-летнюю школьницу
Сегодня, 9:18
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IRINA_CHALKINA

В Невском районе ищут педофила, растлившего 14-летнюю школьницу

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В среду, 5 февраля, стало известно о том, что полицейские Петербурга ищут педофила, растлившего 14-летнюю школьницу. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

В полицию обратилась мать пострадавшей. Женщина рассказала, что некий 26-летний "Максим"  распивал с девочкой алкоголь в одной из квартир дома 84 по улице Седова. После он совершил над ней действия сексуального характера. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что план эвакуации в Петербурге рассорил родителей и школы.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, педофил, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 10:03

С какого перепуга она оказалась в чужой квартире, да ещё распивала алкоголь, это в 14 лет??? Куда катиться молодёжь?! Раньше надо было родителям заниматься воспитанием.....

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