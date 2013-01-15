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Полиция расследует многомиллионное мошенничество в отношении пожилой петербурженки
Сегодня, 11:44
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Полиция расследует многомиллионное мошенничество в отношении пожилой петербурженки

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Мошенники убедили женщину передать курьеру 9 млн рублей.

Правоохранители расследуют многомиллионное мошенничество в отношении пожилой петербурженки  с Дизельного проспекта. Женщина лишилась 9 млн рублей из-за действий аферистов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Пострадавшая обратилась к стражам порядка 19 июня. Жительница Московского района написала заявление, в котором рассказала, что 19 июня по  телефону позвонил неизвестный и убедил передать курьеру огромную сумму. После заявления 66-летней пенсионерки было возбуждено уголовное дело. 

Стражи порядка разыскивают злоумышленников. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что 15-летний школьник из Пушкина отравился галлюциногенами.

Фото: Piter.tv

 

Теги: мвд, мошенники, обманули пенсионерку, полиция, украли миллионы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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