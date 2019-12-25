Центральная избирательная комиссия РФ обратилась в ГУ МВД России.

В среду, 12 февраля, стало известно о том, что полиция расследует дело разбитого окна зампреда ТИК Петербурга. Об этом сообщает глава ЦИК Элла Памфилова.

Памфилова отметила, что Центральная избирательная комиссия РФ уже обратилась в ГУ МВД России. Полиция расследует не только порчу имущества зампреда ТИК Петербурга Тамары Тихоновой, но и распространение у ее дома листовок, где было сказано, что она распространяет наркотики.

Правоохранительные органы готовятся завести уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге осудят руководителей и участников саентологической церкви.

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