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Полиция расследует дело разбитого окна зампреда ТИК Петербурга
Сегодня, 15:36
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IRINA_CHALKINA

Полиция расследует дело разбитого окна зампреда ТИК Петербурга

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Центральная избирательная комиссия РФ обратилась в ГУ МВД России.

В среду, 12 февраля, стало известно о том, что полиция расследует дело разбитого окна зампреда ТИК Петербурга. Об этом сообщает глава ЦИК Элла Памфилова.

Памфилова отметила, что Центральная избирательная комиссия РФ уже обратилась в ГУ МВД России. Полиция расследует не только порчу имущества зампреда ТИК Петербурга Тамары Тихоновой, но и распространение у ее дома листовок, где было сказано, что она распространяет наркотики.

Правоохранительные органы готовятся завести уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге осудят руководителей и участников саентологической церкви.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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