Полиция проводит проверку после драки подростков в поликлинике

Инцидент произошел 24 января в детской поликлинике на улице Металлургов.

Правоохранители проводят проверку после драки подростков в поликлинике. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 24 января в детской поликлинике на улице Металлургов около 10:00 утра. В полицию обратились сотрудницы учреждения. Они рассказали, что в драке участвовали 15-летние мальчики.

Один из участников рукопашной серьезно пострадал. Он получил травму и из поликлиники поехал в больницу. Информация о состоянии ребенка устанавливается.

Стражи порядка устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv сообщили, что задержаны подозреваемые в нападении на молодого человека у ТЦ на Петергофском шоссе.

Фото: Piter.tv