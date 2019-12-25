Полиция проверила более 400 адресов уклоняющихся от лечения наркомании

В Петербурге и Ленобласти выявили 87 человек, не выполнивших предписания суда.

Полиция провела рейды в Петербурге и Ленинградской области по адресам граждан, которым суд назначил диагностику, профилактику и лечение от наркомании. За 4 дня сотрудники правоохранительных органов проверили более 400 адресов, сообщили 20 октября в региональном управлении МВД.

В Петербурге полицейские посетили 308 адресов, в Ленинградской области — еще 96. Профилактические беседы провели с 418 гражданами.

По итогам проверок установили 87 человек, которые не исполняли предписания суда. В отношении них составили административные протоколы по статье 6.9.1 КоАП РФ. Она предусматривает ответственность за уклонение от диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании или медицинской реабилитации.

Ранее, 15 октября, полиция проверяла участников фестиваля электронной музыки "Белая. Снежная королева". Тогда 18 человек направили на медицинское освидетельствование.

Ранее на Piter.TV: петербурженка обокрала лавку Воскресенского Новодевичьего монастыря. Ей вменили ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Фото: Piter.TV