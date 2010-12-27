Полиция проверила мигрантов в Петродворцовом районе

Сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии провели масштабную проверку мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Всего на стройках и местах скопления граждан встретили 365 приезжих человек, 28 из них привлекли к ответственности. 11 иностранцев будут выдворены за пределы России.
Отмечается, что проверка, в том числе, проводилась в целях профилактики тяжких преступлений среди мигрантов. Несколько дней назад на Ропшинском шоссе выходец из Средней Азии травмировал сотрудника ДПС.
Фото: Piter.TV
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