Полиция проверила мигрантов в Петродворцовом районе

В результате 28 человек привлекли к ответственности.

Сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии провели масштабную проверку мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Всего на стройках и местах скопления граждан встретили 365 приезжих человек, 28 из них привлекли к ответственности. 11 иностранцев будут выдворены за пределы России.

Отмечается, что проверка, в том числе, проводилась в целях профилактики тяжких преступлений среди мигрантов. Несколько дней назад на Ропшинском шоссе выходец из Средней Азии травмировал сотрудника ДПС.

Фото: Piter.TV