"Красивый Петербург": полицейские предупреждают незаконных торговцев о своем приезде

По словам активистов,правоохранители помогают нелегальным продавцам уйти от ответственности.

Полиция предупреждает незаконных торговцев Петербурга о своем приезде. Об этом 21 августа сообщили активисты "Красивого Петербурга".

Напротив Владимирской церкви постоянно работают несколько человек, которые продают фрукты, печенье, футболки и очки. Торговля ведется со столиков и ящиков и даже с земли. По словам активистов "Красивого Петербурга", торговля у Владимирского собора ведется незаконно. Однако ежедневно несколько тысяч горожан покупают там продукты.

Местные жители заметили, что полиция сообщает нарушителям о своем приезде. По информации "Красивого Петербурга", правоохранители помогают нелегальным продавцам уйти от ответственности: сообщают, что на них поступила жалоба,и торговцы уезжают.

В воскресенье, 19 августа, в засаде на Владимирской площади координатор движения включил прямую трансляцию и позвонил в полицию, чтобы сообщить о ведущейся у метро нелегальной торговле.

Через 10 минут после вызова полиции одному из торговцев поступил звонок, после которого все продавцы начали экстренно собирать товары. Весь товар был собран в газель (Е 412 МО/178) и синюю ладу (О 746 РВ/98), припаркованные на Большой Московской, 1. Красимир Врански, активист движения "Красивый Петербург".

Через 20 минут торговцы исчезли. Активисты дважды вызывали полицию, и каждый раз торговцам поступал неизвестный телефонный звонок, после которого они уезжали с Владимирской.

Видео: Кирпич / Youtube.