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Полиция оцепила школьный рюкзак на Тульской улице

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Школьный ранец лежит на пешеходном переходе. 

Во вторник, 17 сентября, полиция оцепила школьный рюкзак, который небрежно обронил школьник. Видео с места событий публикуют петербуржцы в соцсетях. 

Инцидент произошел на Тульской улице. По словам очевидцев, школьный ранец лежит на пешеходном переходе. Полицейские заботливо огородили территорию. 

А там вкусный завтрак-бутерброд. Сапёр хоть позавтракает

шутят очевидцы

По словам очевидцев, из-за оцепления невозможно проехать по Тульской улице. Образовывается пробка. 

Ранее мы сообщали о том, что пенсионерка попала под колеса иномарки на Новочеркасском проспекте.

Фото и видео: дтп и чп петербург/вк

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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