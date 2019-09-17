Полиция оцепила школьный рюкзак на Тульской улице

Школьный ранец лежит на пешеходном переходе.

Во вторник, 17 сентября, полиция оцепила школьный рюкзак, который небрежно обронил школьник. Видео с места событий публикуют петербуржцы в соцсетях.

Инцидент произошел на Тульской улице. По словам очевидцев, школьный ранец лежит на пешеходном переходе. Полицейские заботливо огородили территорию.

А там вкусный завтрак-бутерброд. Сапёр хоть позавтракает шутят очевидцы

По словам очевидцев, из-за оцепления невозможно проехать по Тульской улице. Образовывается пробка.

Ранее мы сообщали о том, что пенсионерка попала под колеса иномарки на Новочеркасском проспекте.

Фото и видео: дтп и чп петербург/вк