Полиция оцепила школьный рюкзак на Тульской улице

Во вторник, 17 сентября, полиция оцепила школьный рюкзак, который небрежно обронил школьник. Видео с места событий публикуют петербуржцы в соцсетях.
Инцидент произошел на Тульской улице. По словам очевидцев, школьный ранец лежит на пешеходном переходе. Полицейские заботливо огородили территорию.
А там вкусный завтрак-бутерброд. Сапёр хоть позавтракает
шутят очевидцы
По словам очевидцев, из-за оцепления невозможно проехать по Тульской улице. Образовывается пробка.
Ранее мы сообщали о том, что пенсионерка попала под колеса иномарки на Новочеркасском проспекте.
Фото и видео: дтп и чп петербург/вк
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