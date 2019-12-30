Полиция изъяла в Петербурге и области крупную партию растительных наркотиков

Задержаны пять человек.

Сотрудники ГУ МВД РФ по СПб и Ло совместно с коллегами из ГУНК МВД РФ изъяли несколько килограммов растительных наркотиков и десятки кустов наркосодержащих растений, сообщила пресс-служба МВД 31 января.

Оперативники задержали пять человек: четверо мужчин и женщина, в возрасте от 33 до 41 года. Обыски проводили в Выборгском, Приморском, Всеволожском и Приозерском районах.

Всего изъяли больше двух килограммов марихуаны, упакованной в пакеты, и около 70 кустов наркосодержащих растений. Помимо этого найденные 200-литровые бочки с растительными веществами отправили на экспертизу.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили пять уголовных дел по статье 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств). Троих содержат под стражей, двоих — под домашним арестом.

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