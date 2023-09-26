Полиция Москвы задержала подозреваемого в поджоге нескольких машин в районе Солнцево

В МВД рассказали, что подозреваемым стал житель Ленобласти.

Сотрудники уголовного розыска российских правоохранительных органов по городу Москве во взаимодействии с коллегами по району Солнцево задержали 26-летнего жителя Ленинградской области Мужчина подозревается в умышленном уничтожении чужого имущества. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы МВД РФ. Специалисты уточнили,что ночью на территории парковки возле одного из домов на Боровском шоссе злоумышленник осуществил намеренный поджог транспортного средства. Для своей цели он выбрал машину "Рендж-Ровер", принадлежащую 41-летнему местному жителю. Автомобиль практически полностью выгорел. Дополнительно повреждены припаркованные поблизости машины. Общий материальный ущерб составил более двух миллиардов рублей. Сейчас фигурант расследования помещен под стражу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ. пресс-служба МВД РФ

В Москве задержан находившийся в международном розыске граждан Таджикистана.

Фото и видео: МВД Медиа