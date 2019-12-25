Полиция Москвы сочла законным применение силы к протестующим в январе-феврале

В ходе протестных акций 23 и 31 января, а также 2 февраля сотрудники полиции действовали в рамках закона.

Полиция Москвы сочла законным применение силы к протестующим в январе и феврале. Об этом рассказал начальник Главного управления МВД по Москве Олег Баранов.

По его словам, в ходе протестных акций 23 и 31 января, а также 2 февраля сотрудники полиции действовали в рамках закона. Сотрудники применяли физическую силу, приемы самбо и спецсредства — однако, подчеркнул Баранов, им разрешено это делать для предотвращения правонарушений и преступлений.

Эти меры применяли к правонарушителям и лицам, которые совершали преступления на несанкционированных акциях. Олег Баранов, начальник Главного управления МВД по Москве

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