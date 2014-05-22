Полицией задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью 19-летнему москвичу

В Москве мужчина решил закончить спор избиением.

Сотрудниками уголовного розыска по Тверскому району в российской столице задержан 26-летний житель Московской области, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 19-летнему жителю Москвы. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы регионального управления МВД. Специалисты пояснили, что в присутствии очевидцев на 1-й Брестской улице фигурант расследования ударил несколько раз кулаком в лицо потерпевшего. В результате пострадавший упал и ударился о дорогу. После этого случая пациент госпитализирован в лечебное учреждение с открытой черепно-мозговой травмой. Ведется уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа