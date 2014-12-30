Полицией за незаконный оборот прегабалина задержаны семь жителей Астраханской области и москвичка

Российские правоохранительные органы по Астраханской области пресекли деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на незаконном сбыте сильнодействующего вещества (прегабалина). Известно, что товар пересылался между сообщниками по почте. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. В рамках оперативных мероприятий сотрудники полиции отследили две криминальных посылки и задержали их получателей. Ими оказались местные жительницы в возрасте 40 и 27 лет. Подозреваемые трудились на теневой интернет-магазин по продаже запрещённых веществ. Оперативники изъяли у злоумышленниц свыше 1,7 кг прегабалина. После этого инцидента было произведено еще пять задержаний астраханцев в возрасте от 19 лет до 31 года. Они также являются получателями запрещенных веществ. Далее эти лица по указанию оператора фасовали и помещали капсулы в тайники-закладки для дальнейшего сбыта третьим лицам.
Установлен отправитель. Москвичка 1986 года рождения задержана в ходе служебной командировки. Она бесконтактным способом забирала большие партии наркотиков, фасовала у себя в квартире и отправляла их в другие субъекты РФ.
пресс-служба МВД России
В отношении всех участников противоправной схемы следователями возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 234 УК РФ. Двое фигурантов расследования помещены под арест, остальные находятся под домашним арестом.
На борту самолета, летевшего рейсом Петербург — Минеральные Воды, произошла смертельная драка.
Фото и видео: МВД Медиа
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все