Полицией за незаконный оборот прегабалина задержаны семь жителей Астраханской области и москвичка

Полиция выявила ОПГ, действовавшую по регионам страны.

Российские правоохранительные органы по Астраханской области пресекли деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на незаконном сбыте сильнодействующего вещества (прегабалина). Известно, что товар пересылался между сообщниками по почте. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. В рамках оперативных мероприятий сотрудники полиции отследили две криминальных посылки и задержали их получателей. Ими оказались местные жительницы в возрасте 40 и 27 лет. Подозреваемые трудились на теневой интернет-магазин по продаже запрещённых веществ. Оперативники изъяли у злоумышленниц свыше 1,7 кг прегабалина. После этого инцидента было произведено еще пять задержаний астраханцев в возрасте от 19 лет до 31 года. Они также являются получателями запрещенных веществ. Далее эти лица по указанию оператора фасовали и помещали капсулы в тайники-закладки для дальнейшего сбыта третьим лицам.

Установлен отправитель. Москвичка 1986 года рождения задержана в ходе служебной командировки. Она бесконтактным способом забирала большие партии наркотиков, фасовала у себя в квартире и отправляла их в другие субъекты РФ. пресс-служба МВД России

В отношении всех участников противоправной схемы следователями возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 234 УК РФ. Двое фигурантов расследования помещены под арест, остальные находятся под домашним арестом.

На борту самолета, летевшего рейсом Петербург — Минеральные Воды, произошла смертельная драка.

Фото и видео: МВД Медиа