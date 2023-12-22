В Ленобласти раскрыли кражу самосвала стоимостью почти 8 млн рублей

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 39-летний житель Приозерска.

В Ленинградской области полицейские раскрыли хищение самосвала, который угнали в конце декабря 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В конце декабря от дома 60 в деревне Большое Руддилово Кингисеппского района было совершено хищение грузового самосвала "FAW J6" стоимостью 7,9 миллиона рублей. Самосвал принадлежал лизинговой компании.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 39-летний житель Приозерска, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

В гараже, принадлежащем матери подозреваемого, полицией были обнаружены и изъяты GPS-трекер, ранее установленный на самосвале, копия электронного страхового полиса, пропуск на автомобиль, акт обмера объема кузова и паспорт цифрового топографа. Местонахождение похищенного автомобиля устанавливается.

Ранее в Петербурге полицейские задержали подозреваемую в краже картины за 3 млн рублей.

Фото: МВД