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Полицией Москвы задержан руководитель бизнес-проекта за хищение 1 млн инвестированных рублей

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В МВД раскрыли преступную схему.

Российские правоохранительные органы задержали 35-летнего жителя столицы, подозреваемого в мошенничестве под видом инвестиционной деятельности. В пресс-службе МВД уточнили, то   злоумышленник познакомился с потерпевшим на встречах предпринимателей, а через полтора года убедил мужчину начать вкладывать цифровую валюту в его бизнес-проект. Он пообещал жертве высокую прибыль. Некоторое время фигурант расследования действительно возвращал клиенту деньги с процентами, в результате чего тот поверил в высокую доходность и стал вкладывать более крупные суммы.

Установлено, что в период с ноября 2022 года по февраль 2023 года преступник получил от потерпевшего в общей сумме свыше одного миллиона рублей, а затем перестал выходить на связь. Ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. В настоящее время фигурант расследования находится под стражей. Оперативники устанавливают его возможных сообщников.

В Новосибирске задержаны двое подозреваемых в хищении около 4,5 млн рублей бюджетных средств.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: бизнес, инвестиции, мвд, москва, хищение
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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