Полицией Москвы за кражу косметических и лекарственных средств задержаны двое мужчин

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.

Правоохранительные органы России по Москве задержали подозреваемых в краже косметических и лекарственных средств. Ранее в полицию обратился 27-летний мужчин. Он заметил, что он оставил транспортное средство с грузом вблизи собственного дома, но забыл закрыть автомобиль. Спустя некоторое время он понял, что товар пропал. Ущерб пострадавший оценил в 270 тысяч рублей. Оперативники смогли установить, что к хищению причастны ранее судимые 45-летний житель столицы и 61-летний житель Самарской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали двоих подозреваемых. Похищенное они продали, а полученные денежные средства потратили по своему усмотрению. пресс-служба МВД РФ по столице

По району Южное Тушино полицией возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Сейчас фигуранты расследования находятся под подпиской о невыезде.

В Крыму задержан подозреваемый в мошенничестве при поставке лекарств и медицинских аппаратов.

Фото и видео: МВД РМедиа