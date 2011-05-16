Сумма ущерба составила более 5 млн рублей.

Полицией Москвы установлен один из участников обмана пенсионерки. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 66-летней потерпевшей поступило несколько звонков через мессенджер от якобы сотрудников государственных органов. Те убедили женщину перевести свои сбережения на некий "безопасный счет", чтобы избежать угрозы мошенничества. Пенсионерка перевела через банкомат на указанный ими счет миллион рублей, затем в течение четырех дней передавала деньги курьерам.

Сумма ущерба составила более 5 млн рублей. Оперативники установили личность одного из посыльных и задержали его. Им оказался 18-летний житель Новосибирска, временно проживающий в Москве. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии задержали подозреваемых в вымогательстве денег у троих несовершеннолетних.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА