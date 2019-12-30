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Полицейским и гвардейцам в Москве и Петербурге установили 100% надбавку
Сегодня, 18:40
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nadezhda_sib

Полицейским и гвардейцам в Москве и Петербурге установили 100% надбавку

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Постановление подписал премьер-министр РФ.

Полицейские Петербурга, Ленобласти, Москвы и Московской области получат надбавку за сложность в размере 100% от оклада сотрудника. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина. 

Порядок выплат определят в МВД и Росгвардии. В пресс-службе отметили, что сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие и росгвардейцы обеспечивают охрану общественного порядка в условиях повышенной сложности. Ожидается, что мера будут способствовать повышению уровня социальной защищенности правоохранителей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Москве проверили "Останкино" из-за угроз взрывов

Фото: pixabay.com 

Теги: мвд, надбавка, полицейские, росквардия
Категории: Новости России, Новости СПб, Лента новостей,

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