Полицейским и гвардейцам в Москве и Петербурге установили 100% надбавку

Постановление подписал премьер-министр РФ.

Полицейские Петербурга, Ленобласти, Москвы и Московской области получат надбавку за сложность в размере 100% от оклада сотрудника. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

Порядок выплат определят в МВД и Росгвардии. В пресс-службе отметили, что сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие и росгвардейцы обеспечивают охрану общественного порядка в условиях повышенной сложности. Ожидается, что мера будут способствовать повышению уровня социальной защищенности правоохранителей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Москве проверили "Останкино" из-за угроз взрывов.

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