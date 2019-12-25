Полицейский подстрелил наркоторговца в Петербурге

Наркоторговец хотел напасть с ножом на оперативника, но получил отпор.

В пятницу, 27 марта, в полицию Выборгского района поступило сообщение о наркоторговце. На место выехал наряд, сообщается в пресс-служба петербургского полицейского Главка.

Предполагаемый преступник, увидев полицейских, решил скрыться и забежал в гараж. Когда один из оперативников попытался задержать его, тот вытащил нож. Тогда полицейский выстрелил в руку наркоторговца, чтобы отразить сопротивление. Сотрудник органов оказал первую помощь и вызвал скорую.

Сейчас принимается решение о наказании за нападение на сотрудника полиции.

Ранее мы писали, что появилась видеозапись момента столкновения на перекрестке Ланского и Омской.

Фото: pixabay