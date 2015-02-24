Полицейские задержали жителя Купчино, который стрелял по людям на озерах в Ленобласти

Стражи порядка выяснили, что петербуржец планировал бороться с наркоманами и решил, что они проводят время именно на природе.

Правоохранители задержали петербуржца, который стрелял по людям на озерах во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом сообщили в Главке.

Злоумышленника по имени Михаил задержали на Будапештской улице. Известно, что 27-летний подозреваемый живет вместе с бабушкой.

Известно, что молодой человек на выходные приезжал к своему брату в Лесколово, чтобы отдохнуть на природе. У задержанного нашли пневматическую винтовку Hatsan flash калибра 6,35 мм. По предварительным данным, именно из этого оружия мужчина стрелял по людям.

Полицейские выяснили, что петербуржец планировал бороться с наркоманами и решил, что они проводят время именно на озерах. Логику умозаключений злоумышленника они пока не поняли.

Ранее на Piter.tv: петербуржцам рассказали, почему не стоит купаться в озерах Всеволожского района.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области