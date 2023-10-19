Полицейские задержали предполагаемых участников преступного сообщества мошенников

Ирина Волк рассказала о криминальной схеме, работавшей в нескольких регионах страны.

Российские правоохранительные органы на территории Омской области пресекли деятельность криминальной организации, участники которой подозреваются в серии хищений денежных средств кредитно-финансовых организаций. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что преступная группировка состояла из девяти жителей Омской области и Алтайского края. Коллеги разработали и реализовали схему, позволявшую им получать в банках крупные кредиты, а далее - забирать себе деньги. В МВД уточнили, что мошенники искали себе в клиенты людей, которым банки отказывали в выдаче заемных средств. Далее эти лица оформлялись в качестве сотрудников учрежденных ими коммерческих организаций. Работников подключали к зарплатным проектам, создавая для государства иллюзию регулярных выплат крупных денежных вознаграждений. Дополнительно работники вносили в заявки на выдачу займов заведомо недостоверные сведения.

За свои услуги аферисты брали 40% от суммы полученного кредита, убеждая своих клиентов, что вопрос с возвратом этих денег банку они решат самостоятельно. На самом деле заемные средства похищались. Ирина Волк, прес-секретарь МВД РФ

Указанная преступная организация действовала в период с января 2019 по февраль 2023 года года на территории Омской, Новосибирской и Свердловской областей страны. Злоумышленники успели совершить как минимум 69 преступлений в крупном и особо крупном размерах. Причиненный ущерб в общей сложности составил порядка 160 миллионов рублей. Ведется уголовное дело по статьям 159 и 210 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа