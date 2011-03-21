Полицейские спасли мужчину в наркотическом опьянении от падения с седьмого этажа

Мужчина был в порезах и ссадинах, на голове и туловище имелись следы от ударов, в квартире был настоящий погром: разбиты зеркала, сломана мебель, выбиты лампочки, лопающийся звук которых, вероятно, соседи приняли за выстрелы.

Во Фрунзенском районе Петербурга местный житель в состоянии опьянения разгромил свою квартиру, а после едва не выпал из окна. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Утром 14 сентября в полицию поступило несколько сообщений о том, что мужчина из окна квартиры на 7-м этаже дома по улице Турку кричит о помощи, слышны звуки стрельбы. Когда полицейские забежали в квартиру, мужчина уже висел по другую сторону окна, держась лишь пальцами за раму. Петербуржец вел себя агрессивно, а после спасения стражи порядка сковали агрессора наручниками. Мужчина был в порезах и ссадинах, на голове и туловище имелись следы от ударов, в квартире был настоящий погром: разбиты зеркала, сломана мебель, выбиты лампочки, лопающийся звук которых, вероятно, соседи приняли за выстрелы.

Установлено, что мужчина был в состоянии опьянения, вероятно от употребления психотропного вещества. Скорая медицинская помощь доставила пострадавшего в НИИ Джанелидзе, где он был освидетельствован на употребление наркотиков. По результатам экспертизы мужчина будет привлечен к установленной законом административной ответственности. Ранее 32-летний житель Фрунзенского района неоднократно привлекался к административной ответственности за хулиганство и уголовной – за кражи.

Ранее наркоман без штанов повис на перилах лестницы в Петербурге.

Видео: пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти