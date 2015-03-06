Наркоман без штанов повис на перилах лестницы в Петербурге

Мужчину сравнили с гигантской летучей мышью.

В одном из петербургских домов жители заметили молодого человека, который ногами запутался в перилах лестницы. Молодой человек висел вниз головой без штанов около 12 часов на одном из пролетов. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Предположительно он пытался пролезть через решётку, но что-то пошло не так. Свидетель

Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Соседи горожанина обратились в скорую помощь. Медики доставили пациента в больницу. Информация о состоянии больного уточняется.

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Фото: Telegram / Раньше всех. Петербург