  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Наркоман без штанов повис на перилах лестницы в Петербурге
Сегодня, 19:25
122
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Наркоман без штанов повис на перилах лестницы в Петербурге

0 0

Мужчину сравнили с гигантской летучей мышью.

В одном из петербургских домов жители заметили молодого человека, который ногами запутался в перилах лестницы. Молодой человек висел вниз головой без штанов около 12 часов на одном из пролетов. Об этом сообщили очевидцы  в tg-канале "Раньше всех. Петербург". 

Предположительно он пытался пролезть через решётку, но что-то пошло не так.

Свидетель 

Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Соседи горожанина обратились в скорую помощь. Медики доставили пациента в больницу. Информация о состоянии больного уточняется.

Ранее на Piter.tv: на Суздальском проспекте рабочие уронили трубу на гаражи.

Фото: Telegram / Раньше всех. Петербург

Теги: запутался в решетке перил, наркоман без штанов, повис на перилах
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии