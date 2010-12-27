Полицейские раскрыли многомиллионную квартирную кражу в квартире на Одоевского

Из квартиры пропали денежные средства в различной валюте, часы и ювелирные изделия. Общий ущерб составил около 4,5 миллионов рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали участника квартирной кражи, подозреваемого в хищении денежных средств и имущества на сумму более 4 миллионов рублей из квартиры на улице Одоевского. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, в период с 22 по 23 июня 2019 года неизвестные, подобрав ключи к входной двери квартиры, похитили из нее денежные средства в различной валюте, часы и ювелирные изделия. Общий ущерб составил около 4,5 миллионов рублей.

Сотрудники угрозыска задержали подозреваемого в данном преступлении. По версии полиции, данный гражданин – 51-летний неработающий уроженец одного из закавказских государств. Он входит в группу, которая занимается квартирными кражами. У мужчины изъяли автомобиль, 11 картин известного художника, военно-морской кортик 1984 года выпуска, десятки ключей от домофона, 8 наручных часов различных марок, более 40 отмычек и других приспособлений для вскрытия замков, несколько сим-карт и телефонов.

Полицейскими проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия.

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