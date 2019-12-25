Полицейские из Петербурга раскрыли кражу редкой золотой монеты в Пулково

Также у потерпевшего украли документы и ключи от квартиры и автомобиля.

В Петербурге раскрыли кражу редкой золотой монеты в Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

В полицию обратился пассажир рейса "Симферополь — Петербург". Мужчина сообщил, что во время полета у него пропали сумка с личными вещами. Подозреваемым в краже оказался 31-летний житель Всеволожского района Ленобласти. Как оказалось, мужчина похитил сумку во время выхода с борта воздушного судна.

Известно, что в личных вещах пассажира была редкая монета стоимостью в 134 тыс. рублей. Также в сумке были документы и ключи. Общую сумму ущерба оценили в 165 тыс. рублей.

Ранее мы сообщали о том, что петербургский бизнесмен судится со своей бывшей компанией.

Фото: Piter.TV