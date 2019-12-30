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Пенсионерка в Ленобласти заплатила за "пожарное оборудование" более 300 тысяч рублей
Сегодня, 11:48
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Arinablinova

Пенсионерка в Ленобласти заплатила за "пожарное оборудование" более 300 тысяч рублей

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Женщина утверждает, что у нее украли 318 тысяч рублей.

В пятницу, 10 января, в полицию Волосовского района 47 региона поступило заявление о пропаже 318 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пенсионерка 88 лет рассказала, что приобрела пожарное оборудование у неизвестных за 14 тысяч рублей, а после их ухода обнаружила пропажу 318 тысяч.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали, что двое неизвестных избили мужчину на Ленинском проспекте и украли сумку с деньгами.

Фото: pixabay

Теги: мвд, пенсионерка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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