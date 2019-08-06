В Ростовской области пресечена деятельность банды по производству и сбыту оружия кустарного производства

Мужчины изготавливали оружие и сбывали его на территории Ростовской области.

Сотрудники МВД задержали банду, которая производила огнестрельное оружие в Ростовской области.

Сотрудниками ГУ угрозыска МВД России совместно с коллегами из Ростовской области при участии региональных УФСБ России и Росгвардии пресечена деятельность группы лиц, которые производили и сбывали оружие. В ходе оперативных действий были задержаны 3 мужчины, нигде не работающие. Один из них был ранее судим за подобное преступление.

По имеющимся данным у МВД, ранее судимый мужчина изготавливал оружие и вместе с двумя подельниками сбывал его на территории Ростовской области. При задержании он пытался избавиться от улик, сбросив с балкона оружие.

В настоящее время Следственной частью СУ УМВД России по городу Ростову-на-Дону в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 222УК РФ. Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Ирина Волк, официальный представитель МВД России

Расследование уголовного дела продолжается.

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