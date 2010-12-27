На трассе "Санкт-Петербург-Москва" у водителя нашли полкилограмма кокаина

Москвич ехал на автомобиле Opel Insignia из Петербурга домой.

Вечером 23 октября на трассе "Санкт-Петербург-Москва" задержали 66-летняя водителя, который перевозил из одной столицы России в другую полкилограмма кокаина. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Пенсионер передвигался на автомобиле марки Opel Insignia и ехал из Петербурга домой в Москву. На 672 км трассы его остановили сотрудники полиции. В ходе оперативно-розыскного мероприятия "Наблюдение" они обнаружили в машине полимерный прозрачный сверток с кокаином массой 9,83 г. Кроме того, на глаза правоохранителей попались две картонные коробки все с тем же веществом массой 477,08 г. В общей сложности москвич перевозил из Петербурга в Москву 486,91 г наркотического средства.

Стражи порядка изъяли запрещенное вещество. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что в следственном изоляторе задержали передачку с наркотиками.

Фото: Piter.TV