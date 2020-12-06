Водитель-нарушитель не успокоился после аварии, а выбежал из автомобиля.

Полицейская погоня в Петроградском районе попала на видео. За короткий промежуток времени произошло множество событий, отметил источник Piter.tv в экстренных службах.

Экипаж дорожной полиции преследовал автомобиль такси, на перекрестке проспекта Медиков с Аптекарской набережной "Хендай Солярис" въехал в припаркованный "БМВ". Камеры наблюдения засняли продолжение погони – водитель-нарушитель выбежал из своей машины и попытался убежать от полицейского. Очевидцы отмечают, что в это время в "Солярисе" находились мужчина и беременная женщина.

На Медиков за таксистом на Солярисе гнались ДПС, такси въехало в стоящий БМВ. Сам таксист бегал потом по проспекту, а за ним гонялся дпсник. В машине такси были мужчина и беременная женщина – рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте"

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга между девушками на лошадях и охранниками ЗакСа произошел конфликт. Piter.tv показал видео инцидента.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.tv