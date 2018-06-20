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Польский генерал не исключил возможность ядерного удара по России

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По мнению Скшипчака, ни одна армия Европы не сможет в одиночку остановить Россию в случае агрессии.

В случае агрессии со стороны России, запад применит ядерные бомбы, об этом бывший главком Сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак заявил  в интервью изданию Wirtualna Polskа.

Генерал  рассказал, что США намеривались нанести ядерный удар, чтобы когда-то остановить Красную армию в Польше. Сейчас существует аналогичный план, в случае, если Путин ударит первым.  Скпишчак отметил, что стране также необходимо создать армию, способную "защитить Родину от России", но данную цель реализовать невозможно даже в течение 10 лет.

По мнению генерала, ни одна европейская армия не сможет в одиночку противостоять России.

Видео: Piter.tv ; Transcontinental Content

Теги: нато, политика, польша, ядерное оружие
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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