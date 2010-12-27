Польша требует от Германии репарации за Вторую мировую войну

Как сообщает ФБА “Экономика сегодня” , Польша запросила у Германии репарации за Вторую мировую войну. Об этом заявила польский премьер-министр Беаты Шидло. Политик требует, чтобы страна выплатила ущерб за разрушения и оккупацию Третьим Рейхом.

Некоторое время назад у Польши были претензии и к российской стороне, однако речь о репарациях не шла.

По мнению журналиста и историка Армена Гаспаряна, Польшу действительно можно считать жертвой нацистского режима, однако есть много нюансов, которые следует учитывать.

Например, эксперт напомнил о том факте, что Польша участвовала получила “дивиденды” от “Мюнхенского сговора”, хотя и не принимала в нем прямого участия. В разгар Судетского кризиса государство оккупировало Чехословакию, сославшись на то, что в стране живет много поляков. А ведь именно сговор между Великобританией, Францией, Третьим Рейхом и Италией дал толчок к началу второй мировой войны.

Историк также отмечает, что все вопросы относительно репараций решены и есть официальные документы, под которыми стоит Варшавская подпись.

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