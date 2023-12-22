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Похоронили петербурженку, погибшую в ДТП с трамваем на Наличной улице
Сегодня, 14:48
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Похоронили петербурженку, погибшую в ДТП с трамваем на Наличной улице

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Сотрудники "Горэлектротранса" взяли на себя организацию похорон на Смоленском кладбище.

В Петербурге 19 апреля похоронили женщину, которая погибла в ДТП с трамваем "Довлатов". Об этом сообщили в комитете по транспорту. 

Известно, что петербурженка оказалась под колесами трамвая 12 апреля. Инцидент произошел на Наличной улице. Группа пешеходов переходила пути, в этот момент их на полной скорости сбил трамвай. Травмы получили двое мужчин и женщина. Спустя четыре дня пострадавшая скончалась. 

Сотрудники "Горэлектротранса" взяли на себя организацию похорон на Смоленском кладбище и решение всех сопутствующих задач. Семья погибшей получит соцвыплату от города. 

Было возбуждено уголовное дело. Сейчас продолжается расследование трагедии. Известно, что трамвай проходил обкатку, в момент происшествия пассажиров в салоне не было. 

Ранее мы писали, что около станции Жихарево поезд сбил мужчину.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: женщина погибла в дтп с трамваем
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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