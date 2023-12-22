Похоронили петербурженку, погибшую в ДТП с трамваем на Наличной улице

Сотрудники "Горэлектротранса" взяли на себя организацию похорон на Смоленском кладбище.

В Петербурге 19 апреля похоронили женщину, которая погибла в ДТП с трамваем "Довлатов". Об этом сообщили в комитете по транспорту.

Известно, что петербурженка оказалась под колесами трамвая 12 апреля. Инцидент произошел на Наличной улице. Группа пешеходов переходила пути, в этот момент их на полной скорости сбил трамвай. Травмы получили двое мужчин и женщина. Спустя четыре дня пострадавшая скончалась.

Сотрудники "Горэлектротранса" взяли на себя организацию похорон на Смоленском кладбище и решение всех сопутствующих задач. Семья погибшей получит соцвыплату от города.

Было возбуждено уголовное дело. Сейчас продолжается расследование трагедии. Известно, что трамвай проходил обкатку, в момент происшествия пассажиров в салоне не было.

Ранее мы писали, что около станции Жихарево поезд сбил мужчину.

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