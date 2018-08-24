Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о похолодании в июле

Начало месяца принесёт в город дожди.

Начало июля в Петербурге отметится похолоданием и возвращением осадков. Об этом пишет издание Spb.aif.ru со ссылкой на пост главного синоптика города Александра Колесова в Telegram.

По словам специалиста, столбики термометров поползут вниз уже с пятницы, 30 июня. Кроме того, в город вернутся осадки. То есть, климат в городе будут определять атмосферные процессы, отличные от тех, что вызывают текущую жару.

Судя по данным сервиса "Яндекс. Погода", дожди в городе не прекратятся до среды, 5 июля. Максимальная температура составит +25 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти 29 июня ожидаются грозы и до +27 градусов.

Фото: Piter.TV