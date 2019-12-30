Петербурженка лишилась "Лексуса" пока занималась фитнесом

Дорогостоящую иномарку угнали с парковки у спорткомплекса.

Жительница Тосненского района 29 января лишилась дорогостоящей иномарки, пока занималась фитнесом в спортивном комплексе на Маршала Захарова. Об этом сообщила "Фонтанка".

После тренировки 51-летняя женщина не нашла свой черный "Лексус" на парковке у фитнес-клуба, пострадавшая сообщила о пропаже машины в "112". Директор фирмы постоянно приезжала в этот комплекс на занятия и не ожидала, что очередная тренировка лишит ее машины. Ущерб автовладелица оценила в три миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело, полиция начала розыск угонщиков. Ситуация осложняется отсутствием камер в том месте, где была припаркована машина. Сам автомобиль оказался не оборудован системой слежения.

Ранее в Кудрово 12-летний мальчик выпал из окна из-за двойки.

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