Петербургский суд накажет похитительницу велосипеда на Брянцева

Петербургская прокуратура отправит в суд дело о похитительнице велосипеда. Женщина успела продать транспорт по заниженной цене.

Прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летней местной жительницы. Она обвиняется по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры

По данным ведомства, в мае 2023 года обвиняемая зашла в подъезд дома на улице Брянцева. Владельцу был причинен ущерб в размере 15 тысяч рублей.

Женщина успела продать транспорт по заниженной цене, в этом она призналась. Теперь уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Калининский районный суд.

Ранее сообщалось, что мужчина с пистолетом помог товарищу в драке с продавьцами магазина в Гатчине.

Фото: Piter.TV