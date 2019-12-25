Петербургский порт стал лидером по погрузке чермета

Всего в адрес припортовых станций ОЖД погрузили 118 млн тонн экспортных грузов.

Во вторник, 16 ноября, в пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили Piter.tv об итогах работы портов за 10 месяцев. Так, в текущем году погрузка в порты выросла на 10,9%, а в адрес припортовых станций ОЖД погрузили 118 млн тонн экспортных грузов.

Отмечается, что в полтора раза выросла погрузка черных металлов (5,1 млн тонн) и в 1,4 раза увеличилась погрузка железной руды (6,2 млн тонн). Лидером по погрузке черного металла стали станции Новый Порт в Петербурге (3,1 млн тонн) и Лужская в Ленобласти (923 тыс. тонн).

Помимо этого станция Лужская (порт Усть-Луга) нарастила объемы по погрузке удобрений (5,5 млн тонн, рост в 1,4 раза), каменного угля (33,4 млн тонн, +17,3%), железной руды (3 млн тонн, рост в 5,5 раз).

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Фото: Piter.tv