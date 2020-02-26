Пограничники задержали нелегала, который пытался перейти границу России с Эстонией

Пограничные службы задержали нелегального мигранта без гражданства на территории с Эстонией. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленинградской области.
Помимо того, что мигрант переходил границу с Россией нелегально, он был еще и без гражданства.
Пограничному представителю в Эстонии сообщили о нарушении границы. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 322 ук РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации).
Ранее сообщалось, как работает генконсульство Финляндии.
Фото: unsplash.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все