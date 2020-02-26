Пограничники задержали нелегала, который пытался перейти границу России с Эстонией

Пограничники задержали на железнодорожном мосту нелегального мигранта, направлявшегося из Эстонии в Россию.

Пограничные службы задержали нелегального мигранта без гражданства на территории с Эстонией. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Помимо того, что мигрант переходил границу с Россией нелегально, он был еще и без гражданства.

Пограничному представителю в Эстонии сообщили о нарушении границы. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 322 ук РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации).

Ранее сообщалось, как работает генконсульство Финляндии.

Фото: unsplash.com

