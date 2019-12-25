Погоду в Петербурге определит холодная часть циклона

В течение дня в городе ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди.

В пятницу, 15 мая, за погоду в Петербурге будет отвечать тыловая, холодная часть циклона. Об этом в Facebook рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В течение дня в городе ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди. Температура будет на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Воздух в Петербурге прогреется максимум до +12 градусов, в Ленобласти – до +13 градусов.

В городе будет преобладать юго-западный ветер, который будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление находится на отметке в 755 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Самая низкая температура в Петербурге 15 мая была зафиксирована в 1884 году, тогда столбик термометра опустился до -2 градусов, самым теплым этот день был в 2018 году – плюс 28 градусов.

Фото: Piter.TV