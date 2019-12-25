В пятницу погоду в Петербурге определит гребень антициклона

Днем воздух прогреется до +12..+14 градусов.

Погоду в Петербурге 8 мая определит гребень антициклона. Благодаря этому ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Об этом в Facebook сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В городе будет господствовать северо-западный ветер, который принесет к берегам Невы холодные воздушные массы. Из-за этого температура будет ниже климатической нормы на 1-2 градуса. Днем воздух прогреется до +12..+14 градусов, в Ленобласти – до +11..+16 градусов.

Атмосферное давление повысится до 759 мм ртутного столба.

Фото: Piter.TV