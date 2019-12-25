В четверг в Петербурге пройдет снег с дождем

В городе на Неве будет теплая погода.

В четверг, 13 февраля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в городе пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Скорость ветра достигнет 4-9 м/с. Температура воздуха днем будет держаться на уровне +1...+3 градуса.

В МЧС предупредили, что на дорогах местами образуется гололедица.

Атмосферное давление ночью мало изменится, а в дневное время будет повышаться.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургские спасатели ловят безрассудных рыбаков на тонком льду Финского залива.

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