Дождливая и прохладная погода ожидается 6 октября в Петербурге и Ленобласти

Если планируете выходить на улицу, лучше взять с собой зонтик.

В Санкт-Петербург и Ленинградскую область пришла настоящая осень: с туманом и дождями. При этом, по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", столбики термометров в воскресенье, 6 октября, покажут до +14 градусов.

В Северной столице и Ленобласти в ночь на воскресенье обещают небольшой дождь и туман. Ночью в городе и ожидается до +7 градусов, а в Ленинградской области воздух прогреется до +6, однако на востоке уже будут заметны заморозки до -3 градусов.

Днём столбики термометров покажут и в городе, и в области от +9 до +14 градусов. Ветер ночью переменный слабый, днем южный, юго-западный умеренный. Атмосферное давление будет меняться мало.

Ранее Piter.TV сообщал, что биолог рассказал, что можно собрать в лесах Петербурга и Ленобласти в октябре.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"