В Петербурге и Ленобласти 27 января ожидаются мокрый снег и дождь

Синоптики прогнозируют тёплую погоду.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в начале новой рабочей недели ожидается облачная погода. По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ночь на понедельник выпадут небольшие осадки, а утром и днём ожидаются дождь и мокрый снег.

Ветер будет переменным, слабым. Температура воздуха в течение суток составит от 0 до +2 градусов. Атмосферное давление будет понижаться ночью и утром, а днём — повышаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Санкт-Петербурге 26 января зафиксирован первый температурный рекорд в этом году. Последний раз такая тёплая погода была в 2018 году.

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