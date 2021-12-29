В ночь на 26 января температура в Петербурге опустится до -11 градусов

Днем столбики термометров покажут -3…-5 градусов.

В среду, 26 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков в этот день не ожидается. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу, ссылаясь на прогноз синоптиков ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Предстоящей ночью температура воздуха в Северной столице опустится до -5…-7 градусов, местами до -11. Днем столбики термометров покажут -3…-5 градусов. К вечеру пойдет небольшой снег.

Ветер подует с юго-запада, юга со скоростью 5-10 м/с. На дорогах образуется гололедица. Атмосферное давление ночью будет меняться мало, днем будет понижаться.

Ранее мы писали, что ночью в Ленобласти температура местами опустится до -18 градусов.

Фото: Piter.TV