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Ночью в Ленобласти температура местами опустится до -18 градусов
Сегодня, 15:22
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ночью в Ленобласти температура местами опустится до -18 градусов

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Существенных осадков в среду не ожидается, однако в конце дня на западе региона местами пройдет небольшой снег.

По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в Ленобласти 26 января ожидается облачная с прояснениями погода.

Существенных осадков в среду не ожидается, однако в конце дня на западе региона местами пройдет небольшой снег. Ночью будет преобладать северо-западный, западный ветер со скоростью 3-8 м/с, днем ветер будет юго-западный, южный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -12..-7, местами -18..-13 градусов, днем -8...-3 градуса. На дорогах гололедица.

Фото: МЧС; Piter.tv

Теги: зима, погода, январь
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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