Мокрый снег и +4 градуса ожидаются в Петербурге 16 февраля

Порывы ветра составят 7-12 м/с.

В среду, 16 февраля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Временами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу, ссылаясь на прогноз синоптиков.

Температура воздуха ночью составит 0…+2 градуса, днем +2…+4. Ветер подует с юго-запада, юга со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо понижаться.

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Фото: Piter.TV