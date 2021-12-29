Мокрый снег и +4 градуса ожидаются в Петербурге 16 февраля

В среду, 16 февраля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Временами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу, ссылаясь на прогноз синоптиков.
Температура воздуха ночью составит 0…+2 градуса, днем +2…+4. Ветер подует с юго-запада, юга со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо понижаться.
Ранее мы писали, что в центре "Велес" проснулись медведи.
Фото: Piter.TV
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