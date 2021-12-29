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Ноль градусов и гололедица ожидаются в Петербурге 11 февраля
Сегодня, 15:31
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Ноль градусов и гололедица ожидаются в Петербурге 11 февраля

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Существенных осадков в этот день не предвидится.

В пятницу, 11 февраля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью пройдет небольшой снег, днем существенных осадков не предвидится. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу, ссылаясь на прогноз синоптиков ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Температура воздуха в этот день будет держаться около нуля градусов. Ветер подует с юго-запада, запада со скоростью 5-10 м/с. На дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

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Фото: pexels.com

Теги: погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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