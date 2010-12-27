Дождливое воскресенье ожидается в Ленобласти 13 октября

Атмосферное давление будет слабо повышаться.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в предстоящее воскресенье, 13 октября, в Ленобласти ожидается облачная погода. В большинстве районов 47 региона – небольшой, местами умеренный дождь.

Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, ночью местами порывы могут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха ночью – +3...+8 градусов тепла, а днем +6...+11 градусов.

Ранее мы рассказывали о погоде в Петербурге 13 октября. В ночь на воскресенье в городе ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду.

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