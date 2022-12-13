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В понедельник температура в Петербурге продолжит расти
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В понедельник температура в Петербурге продолжит расти

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Днём столбики термометров в городе повысятся до +12…+14°, в Ленобласти +10…+15°.

В понедельник, 17 апреля, Северная столица будет находится под влиянием периферии антициклона. В городе будет наблюдаться повышенное атмосферное давление, а также переменная облачность. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Днём столбики термометров в городе повысятся до +12…+14°, в Ленобласти +10…+15°. Порывы северо-западного ветра достигнут 1-6 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться и достигнет 771 мм рт. ст., что выше нормальных значений.

Во вторник будет более пасмурно, однако вероятность осадков останется минимальной. Средняя температура днём незначительно понизится до +11…+13°.

Ранее стало известно, чем порадует петербуржцев погода на неделе.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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