В Петербурге и Ленобласти 7 июля ожидают жару и град

Примерный прогноз на воскресенье вряд ли обрадует жителей и гостей двух регионов.

В Ленинградской области и Петербурге в воскресенье, 7 июля, ожидается облачно с прояснениями. В ФГБУ "Северо-Западное УГМС" сообщили, что ночью ожидается до +14-16 градусов по Цельсию с картковременным дождем.

Днем, что в Ленинградской области, что в Санкт-Петербурге синоптики обещают ливни, грозы и даже град. Днем столбики термометров покажут до +29 градусов. Ветер ночью юго-восточный, южный , днем южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем — понижаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что спасатель рассказал, как действовать в непогоду: во время штормов и смерчей.

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