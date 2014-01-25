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В Петербурге и Ленобласти 7 июля ожидают жару и град
Сегодня, 17:56
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В Петербурге и Ленобласти 7 июля ожидают жару и град

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Примерный прогноз на воскресенье вряд ли обрадует жителей и гостей двух регионов.

В Ленинградской области и Петербурге в воскресенье, 7 июля, ожидается облачно с прояснениями. В ФГБУ "Северо-Западное УГМС" сообщили, что ночью ожидается до +14-16 градусов по Цельсию с картковременным дождем. 

Днем, что в Ленинградской области, что в Санкт-Петербурге синоптики обещают ливни, грозы и даже град. Днем столбики термометров покажут до +29 градусов. Ветер ночью юго-восточный, южный , днем южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем — понижаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что спасатель рассказал, как действовать в непогоду: во время штормов и смерчей.

Фото:pxhere

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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